“Eigen volk eerst of Eerst onze mensen. Wat is het verschil?”

“Het cordon was een principiële afspraak die altijd is nagekomen en nog altijd geldig blijft. Maar het mag geen gemakkelijkheidsoplossing zijn.” Minister van Staat Jos Geysels nam in 1989 als parlementslid van de groene partij Agalev het initiatief voor het cordon sanitaire dat toen door alle voorzitters van de democratische partijen is ondertekend. Geysels, op zijn 66ste nog actief in armoede- en culturele organisaties, blijft met vuur onze democratische basisprincipes verdedigen.