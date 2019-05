Jan Smeets (74) viert dit jaar twee jubilea: vijftig jaar geleden trouwde hij niet alleen met Till, de moeder van zijn twee dochters, maar organiseerde hij ook voor de eerste keer Pinkpop. Daarmee is Pinkpop het oudste, nog bestaande festival ter wereld. Genoeg om over te praten, dus, en praten is voor Jan Smeets nooit een probleem geweest. Ook nu niet.