Van de vier Belgen in de finale zal Simon Mignolet normaal het minst in beeld komen. Net als vorig seizoen tegen Real – toen ze hem beter hadden opgesteld in plaats van de blunderende Karius – zit de 31-jarige Liverpool-doelman op de bank. Alisson Becker is al het hele seizoen untouchable. “Maar wees gerust: ik zal klaar zijn als er iets met hem gebeurt.”