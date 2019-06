Is Felice Mazzu de geknipte opvolger van Philippe Clement bij Genk? In de zes seizoenen dat hij aan het roer stond bij Charleroi, maakte hij indruk. Hij bereikte drie keer play-off 1 en won tweemaal play-off 2. Op Mambourg bewees hij dat hij een organisatie kan neerzetten en dat de Zebra’s te duchten zijn, als ze kunnen spelen vanuit de reactie. In Genk komt hij in een andere cultuur terecht. Daar wordt offensief voetbal gepredikt. Het zal ons benieuwen of hij ook dat in de vingers heeft. Felice Mazzu, de plussen en de minnen.