Nasa investeert 250 miljoen dollar in voorbereiding reis naar maan

Ruimtevaartorganisatie Nasa heeft drie contracten gesloten met bedrijven die zullen meewerken om binnen de vijf jaar weer mensen naar de maan te sturen. Deze overeenkomsten, die deel uitmaken van de voorbereiding, zijn goed voor ruim 250 miljoen dollar.

Het Artemis-plan wil tegen 2024 een astronaut en astronaute naar de maan te sturen. Vanaf 2028 moet permanente bewoning mogelijk zijn.

Voor er opnieuw Amerikanen op de maan zullen wandelen, dienen (onbemande) landers voorafgaand onderzoek te verrichten. NASA heeft daarvoor de blik naar de privésector gericht en drie partners onder de arm genomen om al vanaf volgend jaar wetenschappelijke en technologische nuttige ladingen op het hemellichaam neer te zetten.

Astrobotic uit Pittsburgh kreeg een contract van 79.5 miljoen dollar en wil tegen juli 2021 tot veertien ladingen brengen naar Lacus Mortis, een uitgestrekte krater. Er gaat 77 miljoen dollar naar Intuitive Machines uit Houston. Het bedrijf heeft aangeboden tegen hetzelfde tijdstip tot vijf ladingen te laten landen in de Oceanus Procellarum, een gebied dat volgens de NASA wetenschappers intrigeert.

Orbit Beyond uit Edison (New Jersey) wil tegen september 2020 vier ladingen brengen naar de lavavlakte Mare Imbrium, in een krater. NASA kent het bedrijf 97 miljoen dollar toe.

Artemis moet ook een bemande missie naar Mars voorbereiden. Tussen 1969 en 1972 hebben er twaalf Amerikanen op de Maan vertoefd, daarna geen mens meer.