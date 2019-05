Politie niet klaar voor slimme camera’s die autonoom boetes uitschrijven

Binnenkort mogen slimme camera’s langs onze wegen volledig autonoom boetes uitdelen. Er is echter één probleem: de voorbereidingen die de politie moet treffen, zullen niet op tijd klaar zijn. Dat meldt VTM Nieuws.

De lijst van overtredingen die met behulp van automatische apparaten (zoals een slimme camera) zonder fysieke aanwezigheid van een agent kunnen worden vastgesteld, wordt vanaf 1 juli uitgebreid.

Het gaat om overtredingen zoals tegen de rijrichting rijden, een kruispunt blokkeren of tegen de richting in rijden. Daarnaast zijn alle overtredingen die betrekking hebben op het inhalen toegevoegd aan de lijst. Op termijn is het de bedoeling dat de slimme camera’s ook gsm-gebruik achter het stuur kunnen detecteren. De slimme camera’s zullen boetes tot 174 euro uitschrijven.

Er is echter een groot probleem. De politie zal niet op tijd klaar zijn met de technische voorbereidingen om het systeem te kunnen gebruiken. Zo moeten verschillende camera’s nog gehomologeerd worden en zijn er nog problemen met de software. “Er zijn nog een aantal technische zaken die moeten gebeuren vooraleer we kunnen overgaan tot het beboeten via die camerasystemen”, zegt een woordvoerder van het federaal parket aan VTM.

De werking van de camerasystemen is een bevoegdheid van Binnenlandse Zaken. Ontslagnemend minister De Crem (CD&V) gaat het dossier bekijken en indien nodig extra maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het systeem zo snel mogelijk in werking kan treden.