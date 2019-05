Leopoldsburg - In Leopoldsburg is een jogger aangevallen door een buizerd. De man kwam er met de schrik en een schrammetje vanaf.

De aanval is niet uitzonderlijk in deze periode van het jaar, want we zitten in het broedseizoen van de buizerd. Als je jogt of loopt, kan de vogel je aanvallen wanneer hij denkt dat zijn jongen bedreigd zijn.