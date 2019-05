Limburgse fans maken zich op voor CL-clash tussen Tottenham en Liverpool

Voor minstens 90 minuten is het Wanda Metropolitano stadion in Madrid zaterdagavond het epicentrum van de wereld. De thuishaven van Atlético vormt het decor voor de hoogmis van het voetbal: de Champions League-finale tussen Tottenham en Liverpool. De kans is eerder klein dat er een Limburger aan de aftrap verschijnt in Madrid. Toch wordt er ook bij ons reikhalzend naar de Engelse finale uitgekeken. We vonden een Limburgse die-hard fan uit elk kamp.