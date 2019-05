Ex-vakbondsleider: “We zullen de Afrikaanse werkkrachten nog nodig hebben”

Samen met de Internationale Arbeidersorganisatie (ILO) vieren de basisprincipes van ons sociaal model hun honderdste verjaardag. Toch staat de sociale zekerheid meer dan ooit onder druk, en is er nog veel mensonwaardig werk in de wereld. Luc Cortebeeck (69), vorig jaar nog voorzitter van de Internationale Arbeidsorganisatie, formuleert in zijn nieuwe boek zeven uitdagingen en zoekt naar antwoorden.