Joseph (88) slachtoffer van home invasion: “Op handen en voeten naar gang gekropen”

Brecht -

Joseph De Beuckelaer (88) werd woensdag het slachtoffer van een brutale home invasion in zijn huis in Sint-Job-in ’t Goor (Brecht). Twee jonge mannen takelden de oudere man stevig toe, voor een beperkte buit. Daarna sloegen ze op de vlucht. Het parket opende een onderzoek en tilt zwaar aan de feiten. “Ik besef nog niet goed wat er mij is overkomen”, vertelt een zichtbaar geëmotioneerde Joseph in zijn ziekenhuisbed.