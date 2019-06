ROYALS. Commotie rond de nieuwe film over prins Harry en Meghan Markle. En er komt een mooie ode aan prinses Diana

Wat is er aan de hand met de nieuwe film over prins Harry en Meghan Markle? En wat voorziet Parijs binnenkort om wijlen prinses Diana te herdenken. Alle weetjes en roddels uit adellijke kringen op een rijtje.

Je op vakantie altijd al een prinses of koningin willen voelen? Wel, dat kan. Je moet ervoor naar The Castle of Mey in het Schotse Caithness. In dit historische optrekje verbleef Elizabeth Bowes-Lyon, de moeder van de Britse koningin Elizabeth II, vroeger elke zomer drie weken lang. Nu is een bijgebouw van het kasteel op initiatief van prins Charles omgebouwd tot een bed & breakfast. Die kreeg de naam The Granary Lodge mee en heeft onvervalste koninklijke allures. Voor een nachtje in een van de tien luxueus ingerichte kamers betaal je 175 euro. Overdag genieten van de ruwe, Schotse kust? Die ligt op enkele meters stappen van het verblijf.

Foto: ISOPIX

Ontgoochelde papa Markle

Thomas Markle, de omstreden vader van Meghan Markle, is niet opgezet met een nieuwe film over zijn dochter. In ‘Harry & Meghan: Becoming Royal’ worden dubbelgangers van het koppel gevolgd om het romantische leven van de echte prins Harry en Meghan Markle chronologisch in beeld te brengen sinds de aankondiging van hun verloving. In de prent zien kijkers de royals worstelen om hun bruiloft te plannen. Eén scène in het bijzonder is bij papa Markle in het verkeerde keelgat geschoten. Daarin wordt een telefoontje tussen Meghan en haar vader ‘gereconstrueerd’. De fictieve Thomas zegt dat hij ‘hartkloppingen’ had in plaats van een hartaanval. De fictieve Meghan schreeuwt tegen hem dat ze dat via de roddelbladen moest horen. De nep-Harry roept dan weer dat Thomas in de eerste plaats niet met de paparazzi had moeten praten.

Beeld uit de nieuwe film over prins Harry & Meghan Markle Foto: ISOPIX

Beeld uit de nieuwe film over prins Harry & Meghan Markle Foto: ISOPIX

Vader Markle zegt in een reactie aan entertainmentsite TMZ dat hij “ongelofelijk ontgoocheld” is over de manier waarop de film de situatie beschrijft en dat hij zich “persoonlijk aangevallen voelt” door het netwerk. De man voegt eraan toe dat hij de huwelijksceremonie nooit echt vrijwillig geannuleerd heeft, maar dat hij er onmogelijk kon bij zijn wegens zijn hartoperatie. “Domme fictie”, zo omschrijft hij de film nog.

Thomas Markle Foto: ISOPIX

Een knipoog naar de roots van Meghan

Sequoia sempervirens

Wist je trouwens dat Meghan Markle zich bijzonder thuis moet voelen in haar Frogmore Cottage in Windsor? Vlakbij de woonst groeien twee gigantische kustmammoetbomen - ook bekend als Sequoia sempervirens. Deze bomen uit de cipresfamilie zijn kenmerkend voor de staat Californië, waarin Markle is opgegroeid. Van een van de sequoia’s wordt gezegd dat hij meer dan 160 jaar oud is. Een andere die er vlakbij staat, werd zo’n dertig jaar geleden geplant.

In Parijs zou er dan weer een eerbetoon komen aan de in 1997 verongelukte prinses Diana. De Franse hoofdstad heeft plannen om een Prinses Dianaplein te openen bij Pont de l’Alma. Het gaat om het plein vlakbij de tunnel waarin het auto-ongeluk gebeurde. De site zou aanvankelijk vernoemd worden naar de Griekse zangeres, die in 1977 stierf in Parijs. De stad beslist in juni definitief over de benaming.

Boeiende balkonscène

Verder wordt druk gespeculeerd dat de wereld Meghan Markle, die bezoek van president Dondald Trump heeft afgewezen, voor de tweede keer als mama zal zien op het balkon van Buckingham Palace. Dat zou gebeuren tijdens de Trooping the Color-parade op 8 juni, naar aanleiding van de in april verjaarde Queen. Maar het is ook uitkijken naar anderen op datzelfde balkon. Zo hopen velen ook een nieuwe glimp op te vangen van Kate Middleton en prins William hun jongste telg: prins Louis.

LEES OOK. Zo close zullen we prins William, prins Harry, Kate Middleton en Meghan Markle niet meer zien

Noorse wissel

Er is ook nieuws bekendgemaakt over de Noorse prinses Ingrid Alexandra, dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit. De 15-jarige meid gaat veranderen van school. Vanaf augustus zal ze les volgen in de Uranienborg School in de hoofdstad Oslo. Momenteel is ze nog ingeschreven in een internationale school in Bekkestua. Een reden voor de switch werd niet gegeven. In Noorwegen is het niet zo uitzonderlijk dat leerlingen af en toe van school veranderen. De nieuwe school ligt wel opvallend dichter bij het koninklijk paleis.