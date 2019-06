Gluren bij BV’s: Eline De Munck verlangt naar de zomer, Valerie De Booser ontdekt de man in zichzelf

Genieten in de wellness, van zwangere buikjes en van de liefde: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Een ballon. Meer heb je niet nodig om plezier te maken en dat weet ook Valerie De Booser die de man in zich losliet.

An Lemmens is gelukkig en vooral heel erg dankbaar voor de man in haar leven. “Hoeveel deugd doet het mijn hartje om terug te kunnen vertrouwen en liefhebben. Niet bedrogen, belogen en gebroken te worden. Chapeau voor de fantastische man die mijn brokstukken terug bijeen heeft geraapt. Die mijn bagage over z’n schouder gegooid heeft, en gezegd heeft : “Vanaf nu zijn we met z’n drietjes op pad”

Actrice Tine Embrechts werd afgelopen week 44 jaar en ze is naar eigen zeggen “eindelijk volwassen en stijlvol.”

Ook BV’s ontsnappen er niet aan: Phaedra Hoste stond in de file en was daar, zoals zoveel Vlamingen, niet blij mee. #suchawasteoftime

Voor ontwerpster Eline De Munck kan het niet snel genoeg zomer zijn en daar hoort een heerlijk ijsje met pistache bij.

Je hoeft niet naar de andere kant van de wereld te reizen om te genieten van magische momenten. Radiopresentator Sam De Bruyn dook samen met een hoop vrienden in een jacuzzi in Berlare en geniet met volle teugen van het moment.

Geena Lisa dacht exact hetzelfde en genoot van een dagje ontspanning in het Franse Cindré.

Astrid Coppens wordt naar eigen zeggen ‘ronder en ronder’ maar geniet met volle teugen van haar zwangerschap. En dat doet ze bovendien in stijl: ze koos voor een elegante jurk, gecombineerd met een opvallende armband.

Ook Actrice Ruth Beeckmans is zwanger en dat voor de tweede keer. #lekkeraltijduitbuiken

Het heeft tien jaar geduurd maar presentator en Studio 100 baas Gert Verhulst en ‘zijn Ellen’ zijn dan toch getrouwd. “Eindelijk is ze mijn vrouw.”

En Gert is niet de enige die iets te vieren heeft. Ook radiopresentator Peter Van de Veire mag het glas heffen, niet op zijn huwelijk maar wel op de geboorte van zijn vierde kindje Lex.

Ondanks de geboorte van zijn zoon moest Van de Veire deze week ook afscheid nemen van zijn collega Julie Van den Steen. De blondine houdt er na vijf jaar radio maken mee op en gaat op zoek naar een andere uitdaging.