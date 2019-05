De grootste actieve vulkaan van Europa spuwt sinds vrijdagochtend weer lava en as. Op beelden is te zien hoe de lava honderden meters naar beneden stroomt. Er zijn nog geen mensen geëvacueerd

De Etna is geregeld actief. De vulkaan is sinds 1955 meer dan 50 keer uitgebarsten. In maart 2017 raakten nog 10 mensen gewond tijdens zo’n uitbarsting. Ook vorig jaar, op kerstdag, liet de Etna van zich horen. Ze hield toen alle vliegtuigen aan de grond.

De uitbarsting van de vulkaan Etna in 2018.