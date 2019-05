Hermien Peters en Lize Broekx naar tweede WB-finale op rij in Duisburg

Lize Broekx en Hermien Peters hebben zich vrijdag met een zege in hun halve finale geplaatst voor de finale van de olympische K2 500m bij de vrouwen op de Wereldbekermanche kajak sprint in het Duitse Duisburg. Vorig weekend keerden ze met zilver terug uit het Poolse Poznan.

Met een zesde tijd in totaal kunnen ze dit weekend opnieuw een rol spelen in de medaillestrijd.

Seniores vrouwen:

K2 500m: drie halve finaleraces, 27 teams, eerste drie plaatsen zich voor de halve finales.

Eerste voorwedstrijd:

1. Peters - Broekx (Bel) 1:44.517

2. Yu - Huang (Ch) 1:45.067

3. Portela - Vaconcelos (Por) 1:45.419

4. Wikberg - Anderson (Zwe) 1:46.662

5. Stott - Davison (Can) 1:48.107

6. Li - Ma (Chn) 1:48.579

7. Malinen - Polet (Fin) 1:49.614

8. Mcleely - Watson (NZl) 1:51.869

9. Shubina - Borzova (Oez)1:52.749

Hermien Peters en Lize Broekx (Neerpelt WC) plaatsen zich met de zesde tijd voor de A-finale.

Bram Sikkens en K2 Broekx-Peters plaatsen zich vlot voor halve finales

Lize Broekx en Hermien Peters hebben zich vrijdag vlot geplaatst voor de halve finales van de olympische K2 500m bij de vrouwen op de Wereldbekermanche kajak sprint in het Duitse Duisburg.

Met een zevende besttijd op zesendertig teams mogen zij met vertrouwen naar de halve finales.

Bram Sikkens won zijn voorwedstrijd in de K1 500m en gaat met de dertiende tijd in totaal achter zijn naam eveneens naar de halve finales. Daarmee heeft hij een kans om zich later in zijn halvefinalerace bij de top drie te varen en een stek in de A-finale af te dwingen.

Uitslagen:

K2 500m: 36 teams, vier voorwedstrijden, eerste zes plaatsen zich voor de halve finales:

Vierde voorwedstrijd:

1. Hostens - Guyot (Fra) 1:44.209

2. Dolgova - Chernigovskaya (Rus) 1:45.074

3. Peters - Broekx (Bel) 1:45.597

4. Portela - Vaconcelos (Por) 1:46.577

5. Ciur - Meroniac (Roe) 1:47.565

6. Russell - Bissonnette (Can) 1:47.964

7. Heredia - Bauza Vicens (Spa) 1:49.009

8. Betlachova - Paloudova (Tsj) 1:50.220

Peters en Broekx gaan met zevende tijd naar halve finales.

K1 500m: 48 deelnemers, zes voorwedstrijden, eerste vier plaatsen zich voor de halve finales:

Eerste voorwedstrijd:

1. Bram Sikkens (Bel)1:42.940

2. Francis Mouget (Fra) 1:43.970

3. Matteo Torneo (Ita) 1:45.690

4. Matus Jedinak (Svk) 1:47.464

5. Haitao Xu (Chn) 1:47.883

6. Joel Mckitterick (Aus) 1:48.412

7. Serghei Vihrov (Mda) 1:55.122

Bram Sikkens (KCC Mechelen) klokte de dertiende tijd op achtenveertig kajakkers en plaatst zich voor de halve finales.