Menselijke resten aangetroffen in plastic zak in Zellik: beenderen zijn al tientallen jaren oud

De beenderen die vorige week werden gevonden in Zellik blijken wel degelijk echte menselijke beenderen te zijn. Volgens de eerste vaststellingen zou het gaan om het stoffelijke overschot van een jongvolwassene. De beenderen zouden al tientallen jaren oud zijn.

De lugubere ontdekking werd zondag 19 mei gedaan door een buurtbewoner die wandelde in de Hortensialaan. In een plastic zak, die er op een hoekje achtergelaten was, zag de man mogelijke menselijke resten steken.

De politie werd opgetrommeld en op vraag van het parket werden de restanten meegenomen en onderzocht. Het was niet meteen duidelijk of de beenderen menselijke restanten waren. Dat blijkt nu toch het geval. “Volgens de eerste vaststellingen zou het gaan om een schedel van een jongvolwassene”, laat Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde weten. “Die zou wel al tientallen jaren geleden overleden zijn. Een exact tijdstip is moeilijk te bepalen.”

Meteen na de vondst ging de politie rond in de buurt om te vragen of iemand een man met een witte plastic zak had opgemerkt. Dat leverde weinig op. Afgelopen week keerden de inspecteurs terug om navraag te doen bij enkele nieuwe woningen wiens grond recent nog was omgedaan. Het vermoeden bestond dat de beenderen in die grond hadden gezeten. Ook dat leverde niets op.

Ook over de identiteit is geen duidelijkheid en allicht zal dat ook zo blijven. De doodsoorzaak is nog niet gekend. “Er werd geen schedeltrauma vastgesteld. Dat wil zeggen dat er geen aanwijzingen zijn van een gewelddadig overlijden”, aldus nog Vercarre. Het parket laat weten dat het onderzoek wordt voortgezet.