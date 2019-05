Liverpool trekt met Firmino in de selectie naar Champions League-finale in Madrid

Liverpool-coach Jürgen Klopp heeft Roberto Firmino opgenomen in zijn 23-koppige selectie voor de finale van de Champions League van zaterdagavond in Madrid tegen Tottenham Hotspur, zo maakte de club zaterdag bekend.

De Braziliaanse aanvaller was sinds begin mei out met een spierblessure, maar traint sinds kort terug mee bij The Reds. Zijn terugkeer betekent vooral slecht nieuws voor Divock Origi. De Rode Duivel was de voorbije weken de vervanger van Firmino in de spits bij Liverpool en had met twee doelpunten in de terugwedstrijd van de halve finales van de Champions League nog een belangrijk aandeel in de 4-0 thuiszege van Liverpool tegen FC Barcelona, waardoor de 3-0 nederlaag uit de heenwedstrijd uitgewist werd.

Bij afwezigheid van Firmino speelde Klopp met Sadio Mané, Mo Salah en Origi voorin, de verwachting is nu dat de Braziliaan zijn plaats in de aanval weer inneemt en dus zal er voor onze landgenoot meer dan waarschijnlijk niet meer dan een plaats op de bank inzitten, zaterdagavond in het Metropolitanostadion van Atlético. Ook reservedoelman Simon Mignolet zal de finale van op de bank moeten bekijken.

Bij Tottenham zijn Toby Alderweireld en Jan Vertonghen speelklaar en dus wordt het de eerste Champions League-finale met Belgen in de twee kampen. De Champions League krijgt dit jaar dus al zeker een Belgische winnaar, na Daniel Van Buyten (Bayern, 2013) en Thomas Vermaelen (FC Barcelona, 2015). In 1988 won Eric Gerets met PSV de Europacup I, de voorloper van de Champions League. De eerste editie werd in 1993 gewonnen door Olympique Marseille met Raymond Goethals als coach aan het roer.