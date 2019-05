Extra veiligheidsmaatregelen voor recreatiedomein Halve Maan in Diest tijdens weekend

Diest - Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant neemt komend weekend extra veiligheidsmaatregelen voor het provinciaal recretatiedomein Halve Maan in Diest. De controles van bezoekers beginnen al op de trein en worden voortgezet door een private veiligheidsfirma, de lokale politie en meer wachters. Dat zegt Ann Schevenels (Open Vld), gedeputeerde voor Provinciedomeinen en Recreatie in Vlaams-Brabant.

Het provinciaal domein Halve Maan in Diest verwacht dit weekend, dat zonnig en warm belooft te worden, een grote toeloop van bezoekers. Het is populair tot ver buiten de eigen provincie Vlaams-Brabant. De voorbije jaren maakten groepjes jongeren meer dan eens amok in en om het domein. “Dat is geen plaats om ruzie te komen maken”, verwijst Schevenels naar de expliciete bedoelingen van sommige groepen in het recente verleden. “Daarom hebben we het aantal provinciale wachters op het domein stelselmatig bijgestuurd en opgedreven.”

Het provinciebestuur wil niets aan het toeval overlaten. “We hebben afspraken gemaakt met de NMBS. De spoorwegmaatschappij zet eigen veiligheidsmensen in op weg naar Diest”, zegt Schevenels. “Een tweede ondersteuning komt van een private veiligheidsfirma. Ook de lokale politie neemt deel aan de beveiliging.”

Op het provinciedomein van Huizingen in Beersel wordt eveneens een privéfirma ingezet om de veiligheid te garanderen. De problemen op het domein in de Vlaamse rand dateren van enkele jaren geleden maar de provincie wil de waakzaamheid niet doen verslappen. Op verzoek van het provinciebestuur biedt de federale politie bijstand te paard op en rond het domein.

De provincie investeert dit jaar in nieuwe infrastructuur op de domeinen in Diest, Huizingen en Kessel-Lo (Leuven).