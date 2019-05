Leren voor verpleegkundige kan in Limburg ook in het rusthuis

Maaseik / Genk / Heusden-Zolder / Beringen / Lanaken -

Volwassen studenten kunnen vanaf 1 september ook in een rustoord of ziekenhuis in de buurt voor verpleger leren. HBO Verpleegkunde Genk start daar als eerste in Limburg mee. Zo moet het makkelijker zijn om een gezin, een job en studeren te combineren.