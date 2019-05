Joran Vliegen mag naar derde ronde in dubbelspel

Joran Vliegen heeft zich vrijdag geplaatst voor de derde ronde van het dubbelspel op Roland Garros.

Aan de zijde van de Kazach Mikhail Kukushkin won de Maaseikenaar in de tweede ronde op het gravel in Parijs in drie sets van de Uruguayaan Pablo Cuevas en de Spanjaard Feliciano Lopez: 6-3, 3-6 en 6-4 na 1 uur en 48 minuten.

Voor de 25-jarige Vliegen duurt het sprookje bij zijn grandslamdebuut in de Franse hoofdstad dus nog even voort. In de achtste finales wachten de winnaars van het duel tussen de Argentijnen Federico Delbonis en Guillermo Duran, en de Serviër Miomir Kecmanovic en de Noor Casper Ruud.