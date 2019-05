Waar heb je deze woonkamers van Ikea eerder gezien?

De Zweedse meubelketen Ikea heeft in het kader van de Real Life Series drie iconische woonkamers nagebootst met meubilair uit hun collectie. Zo lijkt de inrichting in het voorbeeld met kerstlichtjes tegen de muur heel hard op de mysterieuze woonkamer in ‘Stranger Things’.

In het eerste voorbeeld kom je in de woonkamer van de populaire animatieserie ‘The Simpsons’ terecht. Wil je helemaal dezelfde toer op, voorzie bij je thuis dan gewoon een roze accentmuur en verf het Tyssedal-bijzettafeltje in lavendelpaars. De ruimte wordt omschreven als een mooie kamer voor hele families.

Foto: Ikea

De tweede kamer is een perfecte kopie van Monica Geller haar woonkamer in de nineties reeks ‘Friends’, waar altijd een zekere bedrijvigheid heerst. De inrichtig wordt omschreven als ‘ideaal voor vrienden’ en focust op veel comfortabele zitruimte met kussens.

Foto: Ikea

De derde en laatste gecreëerde kamer is er een ‘voor iedereen’ en is geïnspireerd op de behekste kamer in Netflix-reeks ‘Stranger Things’, inclusief de gekleurde kerstlichtjes. Per ingerichte kamer, staat alle gebruikte meubelen eronder. Die kun je zo opzoeken in de winkel om daarna thuis samen te vijzen. Let wel: sommige stukken zijn niet verkrijgbaar in de Belgische vestigingen, maar met een beetje creativiteit en DIY-talent los je dat zo op.