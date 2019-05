Al Attiyah blijft ondanks problemen aan de leiding in Rally van Kazachstan, Ten Brinke en Colsoul moeten opgeven

Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux Overdrive) heeft vrijdag de vijfde rit in de Rally van Kazachstan gewonnen. Stéphane Peterhansel (MINI John Cooper Works Rally) eindigde als tweede op 4:21.

De rijders in de top drie kenden allen problemen, maar Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux Overdrive) blijft wel nipt aan de leiding. Przygonski (MINI John Cooper Works Rally) crashte, maar blijft wel in koers. Erger verging het Bernhard Ten Brinke en Tom Colsoul (Toyota Hilux Overdrive), die met technische problemen moesten opgeven.

Yazeed Al Rajhi bezorgde het Belgische Overdrive Racing de vijfde etappezege in evenveel dagen. Tot daar het goede nieuws, want voor het overige deelde het team van Jean-Marc Fortin flink in de klappen. Leider Nasser Al-Attiyah had technische problemen en verloor iets meer dan een halfuur. De Qatarees blijft wel aan de leiding, maar ziet Stéphane Peterhansel flink naderen. Bernhard Ten Brinke en Tom Colsoul werden geconfronteerd met transmissieproblemen die onoplosbaar bleken. Jakub Przygonski crashte en verloor meer dan één uur.

De Rally van Kazachstan eindigt zaterdagnamiddag.