Gert Verhulst na tien jaar getrouwd met zijn Ellen

Gert Verhulst (51) maakt onmiddellijk goed gebruik van zijn vakantie, nu het vijfde seizoen van Gert Late Night erop zit. Hij is met zijn vriendin Ellen Callebout (41) in het huwelijksbootje gestapt. Dat maakte de presentator zelf bekend op Instagram.

“Na 10 jaar, eindelijk officieel mijn vrouw”, zo schreef hij bij de foto. De twee verloofden zich vorig jaar heel spontaan, toen Verhulst zijn vriendin tijdens een ontbijt voorstelde om te trouwen. Callebout zei zonder twijfelen ‘ja’.

In april vloog Verhulst nog met zijn beste vrienden naar Las Vegas om er zijn vrijgezellenfeest te gaan vieren. Het trouwfeest zelf zou eerder rustig zijn, een intiem feest voor familie en dichte vrienden. Al zal dat mogelijk zonder zoon Viktor zijn, die voor opnames van Love Island in Gran Canaria zit.

Callebout en Verhulst leerden elkaar in 2007 kennen en zijn, op een korte pauze na, al twaalf jaar samen. Voor Verhulst is het zijn eerste huwelijk, want met de moeder van zijn kinderen Viktor en Marie trouwde hij niet.