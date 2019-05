Hendrik Vuye: “N-VA is buitenspel gezet door koning”

Voormalige N-VA politicus en grondwetsspecialist Hendrik Vuye vindt de beslissing van de koning om Johan Vande Lanotten (SP.A) en Didier Reynders (MR) als informateurs aan te stellen maar niets. “N-VA is buitenspel gezet”, zei het oud-Kamerlid in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Hendrik Vuye haalt tijdens het interview verschillende redenen aan waarom hij de beslissing van het paleis niet de beste optie vindt. “Ten eerste heeft de koning een enorme vrijheid”, aldus Vuye. “Hij heeft verschillende opties: hij kan verkenners of bemiddelaars aanduiden. Maar hij gaat meteen naar een informatieopdracht. Een informatieopdracht is normaal het effenen van het pad richting formateurs. Dat wil zeggen dat de partijen van de informateurs normaal gezien bij de formatie zullen betrokken zijn. In die zin is het een grote voorafname op de toekomst en zullen de liberale en socialistische familie zeker bij de formatie betrokken zijn, aangevuld met anderen.”

Volgens het oud-Kamerlid heeft het paleis de spil van de onderhandelingen dus bij de liberale en socialistische familie gelegd. “Dat is het signaal dat komt uit Franstalig België. De grootste partij is de N-VA en wordt die partij de facto buitenspel gezet.” De keuze voor Reynders en Vande Lanotte wijst erop dat de koning op dit moment denkt zoals Di Rupo, zegt Vuye nog. “Uiteindelijk zal er een federale regering gevormd worden zonder N-VA en met CD&V, Open VLD, SP.A en Groen aan Vlaamse kant.”