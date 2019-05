Elise Mertens laat vijf matchpunten liggen en verliest heroïsche marathonmatch met 11-9 in derde set

Elise Mertens (WTA 20) heeft haar match in de derde ronde van Roland Garros tegen de acht plaatsen hoger gerangschikte Anastasija Sevastova (WTA 12) met 7-6, 4-6 en 11-9 verloren. De Limburgse vocht drie uur en twintig minuten lang een intense en volledig gelijk opgaande strijd uit met haar Letse opponente, versierde vijf matchpunten, maar plooide uiteindelijk toch in het negentiende game van de derde set.

Elise Mertens had haar eerste twee matchen op Roland Garros makkelijk gewonnen, maar kreeg in haar derde ronde met de Letse Anastasija Sevastova, het twaalfde reekshoofd in Parijs, haar eerste grote test voorgeschoteld.

En of Mertens op de proef werd gesteld. Vanaf het eerste game waren beide speelsters compleet aan elkaar gewaagd. Ter illustratie: bij 2-2 in de tiebreak van de eerste set hadden Mertens en Sevastova elk exact 39 punten gescoord. Uiteindelijk Mertens die tiebreak toch met overtuiging over de streep: 7-3. De talrijk opgekomen Belgische fans joelden het uit in de tribunes van de Court Suzanne-Lenglen.

Foto: AFP

Maar wie dacht dat de Limburgse trein na de setwinst helemaal vertrokken was, had buiten de taaie Letse opponente gerekend. Sevastova stoomde twee keer door de opslag van Mertens naar 1-4. Onze landgenote is een vechtertje, kwam terug tot 4-4, maar leed vervolgens fataal opslagverlies. Na een intense game sloeg Mertens onnodig het eerste setpunt voor Sevastova in het net: 4-6 voor de Letse.

En de volledig gelijkopgaande strijd zette zich verder in set drie waarin beide speelsters maar liefst vier games na elkaar er niet in slaagden hun eigen opslagspelletje te winnen. De rally’s werden langer en spectaculairder. De fouten door vermoeidheid namen toe. Bij 5-4 voor Mertens kreeg onze landgenote een eerste matchpunt op de opslag van Sevastova, maar kon dat niet benutten. Sevastova sloeg in de derde set een pak meer winners, maar stapelde ook de ongedwongen fouten op. Een zoveelste unforced error en een heerlijke rally leverden een tweede en derde matchpunt op voor Mertens bij 6-5. Opnieuw zonder succes.

Foto: AP

Geen tiebreak in de laatste set en dus kreeg de marathonmatch een extra staartje. En daarin ging Mertens onderuit. Letterlijk. Mertens schoof in het slot van de derde set maar liefst vijf keer uit op het gravel van Parijs. Vermoeidheid of slecht schoeisel? Figuurlijk hield Mertens zich aanvankelijk nog wel staande tegen het powertennis van Sevastova. Bij 9-8 (!) in de derde set pakte Mertens haar vierde en vijfde matchbal, maar opnieuw kon ze die niet verzilveren. Een fatale fout.

Want in het negentiende game gaf Mertens haar eigen opslag prijs. Sevastova liet die wenkende kans op haar eigen opslag niet liggen en serveerde zich met een love game naar de achtste finales. Bijzonder jammer voor Mertens, die het hoofd moest buigen na een heroïsche strijd van drie uur en twintig minuten. Zevenvoudig grandslam-winnaar Mats Wilander noemde de partij tussen Mertens en Sevastova achteraf op Eurosport terecht de beste wedstrijd dit jaar op Roland Garros tot nu toe.