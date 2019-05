Nieuwe reeks klachten van seksueel misbruik voor R. Kelly

De voor seksueel misbruik aangeklaagde Amerikaanse zanger R. Kelly zal zich voor nog meer klachten moeten verantwoorden dan aanvankelijke gedacht. De openbaar aanklager heeft tegen de 52-jarige artiest nog elf bijkomende klachten toegevoegd aan het bestaande dossier. Dat melden de krant Chicago Tribune en andere Amerikaanse media donderdag op basis van gerechtelijke documenten. Het gaat om zware beschuldigingen: op één ervan staat een straf van 30 jaar cel.

De elf aanklachten komen van vier vrouwen die de muzikant ervan beschuldigen dat hij hen jaren geleden heeft misbruikt. Kelly’s advocaat Steve Greenberg zegt dat de aanklachten niet echt nieuw zijn. Het gaat er volgens de advocaat eerder over dat een bestaande klacht opnieuw is toegevoegd aan het dossier. Een woordvoerder van de zanger zei dat R. Kelly alle beschuldigingen afwijst. “Hij houdt zijn onschuld staande”, heet het. Op 6 juni moet Kelly opnieuw voor de rechtbank verschijnen.

De zanger (onder meer bekend van de hit “I Believe I Can Fly”) werd eind februari voor de rechter gedaagd voor tien gevallen van seksueel misbruik tussen 1998 en 2010. “Drie van de vier slachtoffers waren op dat moment jonger dan 17 jaar”, aldus de openbaar aanklager. Voor de rechtbank pleitte de muzikant niet schuldig. Hij had op dat moment een weekend doorgebracht in de gevangenis in Chicago en was toen vrij op borg.

De eerste beschuldigingen tegen de muzikant uit Chicago waren zo’n 20 jaar geleden al geuit. Die beschuldigingen werden pas echt serieus genomen toen in een tv-documentaire in januari van dit jaar opnieuw klachten werden geuit tegen de artiest.