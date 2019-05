Peter Van de Veire (na 19 jaar) opnieuw vader: “Wereld vol wonder”

Peter Van de Veire is opnieuw vader geworden. Zijn pasgeboren zoontje heet Lex. Dat laat de radiopresentator zelf weten via Instagram. Lex heeft al drie halfzussen, dochters uit het vorige huwelijk van Van de Veire.

Donderdag zat hij eerst nog op de fiets voor ‘Kom op tegen kanker’, amper een paar uur later is Peter Van de Veire opnieuw vader geworden. De jongste telg in het gezin heet Lex. Hij werd geboren om 21.45 uur, weegt 3,4 kilogram en meet net geen 50 centimeter. Het is het eerste kindje voor Van de Veires vrouw Ilse. “De bevalling duurde iets minder dan 6 uur en de mama heeft met veel liefde en een paar mooie vloeken Lex vlot op de wereld gezet”, luidt het in een mededeling.

Op het geboortekaartje staat een regenboog, ontworpen en getekend door grote zus Jitske (25). Het is een symbool voor de oneindige liefde en het eeuwige optimisme in de mens en de wereld, luidt het. Lex heeft nog twee andere grote zussen: Kato (22) en Hebe (19).