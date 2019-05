Zo close zullen we prins William, prins Harry, Kate Middleton en Meghan Markle niet meer zien

Het gaat volgens de Britse tabloid The Sun niet goed tussen de Britse prinsen William en Harry en hun wederhelften. Meer nog: het zou zo slecht gaan dat de vier niet meer gaan samenkomen om hun gemeenschappelijke liefdadigheidsorganisatie The Royal Foundation te promoten.

De broers William en Harry werden samen met hun vrouwen Kate Middleton en Meghan Markle weleens de ‘fab four’ van het Britse koningshuis genoemd. Dat was voor het huwelijk van prins Harry en de Amerikaanse actrice. Vijftien maanden geleden leek alles ook koek en ei tussen de vier royals - ze zaten gemoedelijk naast elkaar op een podium tijdens een vragenronde over hun Royal Foundation in Londen.

Foto: ISOPIX

Deze vragenronde wilden de vier aanvankelijk jaarlijks herhalen, maar tot voor kort is er nog geen tweede bijeenkomst geweest. Volgens hardnekkige geruchten in The Sun zouden de koppels nu van plan zijn om hun liefdadigheidsplannen gescheiden te houden. Meer nog: koninklijke correspondent Emily Andrews zegt dat prins Harry en Meghan Markle zich willen losrukken van dit gezamenlijk initiatief om volledig autonoom te worden.

“Er is nog niets officieel, maar er wordt gesuggereerd dat de Sussexes zich zullen terugtrekken. Zij hadden geen haast om veranderingen aan te brengen binnen de organisatie, maar de Cambridges wel. Het is echter een complexe procedure en een heel gevoelige kwestie. De Cambridges hebben grondwettelijke wortels. De Sussexes zijn getrouwd en zijn aan gezinsuitbreiding begonnen. Meghan Markle is Amerikaanse, waardoor ze meer vrijheid hebben. Het ontrafelen van deze samenstelling zal niet onzorgvuldig gebeuren.”

Deze ‘move’ is volgens de royaltywatcher een nieuw teken aan de wand dat het niet meer botert tussen prins William en prins Harry zoals vroeger. Bij het de organisatie zelf, blijven ze vaag. “Er is een herziening aan de gang, maar er is nog geen beslissing genomen”, zei een woordvoerder van de stichting in een reactie. Van Buckingham Palace en Kensington Palace komt er geen reactie.