Vrouw bevalt in auto, zoontje filmt alles: “ik moest me sterk houden voor de kinderen”

Een jong gezin, op weg naar het ziekenhuis voor een controle, beleefde de schrik van hun leven. De zwangere moeder krijgt plots weeën in de auto. Voor ze het goed en wel beseffen, bevalt de vrouw van een gezonde dochter. Twee meisjes op de achterbank schreeuwen het uit in paniek, maar de 10-jarige zoon van het koppel, houdt het hoofd koel en filmt alles. “Ik hoop dat de video niemand choqueert, maar ik vond het zo grappig dat mijn zoon alles gefilmd had. Ik heb al veel op mijn voorbank gedaan, maar een kind krijgen terwijl we rijden met mijn drie gillende kinderen op de achterbank?”