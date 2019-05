Bolsterkoor zingt in ambachtelijke wijnmakerij in Dilsen-Stokkem

Eisden

Maasmechelen - Het Bolsterkoor van Eisden-Cité bezocht de ambachtelijke wijnmakerij Huize Timmermans in Rotem en zong in de boomgaard en de wijnkelder.

Wijnmaker Jan leidde ons rond in zijn boomgaard met oude fruitvariëteiten, die traditioneel goed aarden in de Maaslandse vruchtbare grond. Wij kregen uitleg en beelden hoe het in een wijnmakerij eraan toegaat: snoeien, oogsten, persen, gisten, bottelen... Daarna stond er in de sfeervolle wijnkelder een kaasplankje voor ons klaar en kwamen er verschillende wijnen op tafel. Naarmate de proeverij vorderde, steeg de stemming en waar het Bolsterkoor samenkomt wordt natuurlijk gezongen ! Vrolijke Vrienden, Wahre Feundschaft, Limburg allein... Huize Timmermans maakt al jaren een erkend streekproduct. De wijnen vielen heel goed in de smaak en menig koorlid nam enkele flesjes mee naar huis, om later nog eens na te genieten van deze bijzonder gezellige uitstap.