Willy Claes (sp.a): “De Wever is hypocriet als hij zegt dat hij een meerderheid wil in Vlaanderen”

“Een federale regering zonder meerderheid aan Vlaamse kant is voor mij een mogelijkheid.” Dat zei minister van Staat Willy Claes (sp.a) vrijdagochtend op de RTBF-radio. “Bart De Wever is hypocriet als hij zegt dat hij een meerderheid wil in Vlaanderen, terwijl hij net geregeerd heeft met een regering die in Wallonië maar 25 procent van de bevolking vertegenwoordigde.”

Minister van Staat, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en oud-secretaris-generaal van de NAVO Willy Claes mocht vrijdag in Matin Première op de RTBF zijn licht laten schijnen over de federale regeringsvorming, die aartsmoeilijk belooft te worden. Volgens de socialist is alles op het federale niveau “afhankelijk van de attitude van N-VA”. Die partij verzet zich tegen eender welke regering zonder meerderheid aan Vlaamse kant, en wil tegelijkertijd niet met Ecolo of PS regeren. “Hypocriet”, vindt Claes, omdat de N-VA tot eind vorig jaar in een federale regering zat die maar 25 procent van de Franstalige bevolking vertegenwoordigde. “Voor mij is een regering zonder meerderheid aan Vlaamse kant een mogelijkheid”, aldus de socialist.

Claes was al drie keer informateur in federale onderhandelingen. Hij vindt het belangrijk dat de koning met Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) nu twee politici heeft aangesteld “met veel ervaring en de nodige geloofwaardigheid, zowel politiek als in socio-economische milieus”. Dat het paleis niet iemand van N-VA of PS, de twee grootste partijen in beide landsdelen, heeft aangesteld, is “perfect verdedigbaar”. “Het paleis speelt het voorzichtig”, zegt de minister van Staat daarover.

Ook de audiëntie van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken op het paleis is verdedigbaar, vindt Claes, hoewel de extreemrechtse partij volgens hem “diep racistisch blijft, ook al doet ze er alles aan om het tegendeel te laten uitschijnen”. “De koning moet iedereen ontvangen die een belangrijk deel van de bevolking vertegenwoordigt”, aldus Claes.