OPROEP. Ramen- en deurenfabrikant Gelko failliet

Heusden-Zolder -

Het bekende ramen- en deurenbedrijf Gelko, met hoofdzetel in Heusden-Zolder, is failliet. Gelko is een familiebedrijf met een afzetmarkt over heel België. De firma is in handen van Theo Geladi. In 40 jaar tijd is de zaak gegroeid met toonzalen in Hasselt, Lanklaar (Dilsen-Stokkem), Wilsele en Schilde.