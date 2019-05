Marc Jacobs richt nieuw label op

De Amerikaanse ontwerper Marc Jacobs gaat een nieuw label lanceren. Dat krijgt de naam ‘The Marc Jacobs’ mee en zal focussen op draagbare mode, handtassen, schoenen en andere accessoires. Dat heeft hij zelf aangekondigd in een persbericht.

Het opzet van Marc Jacobs is om een lijn te creëren die verschilt van de collecties voor zijn gelijknamige luxelabel. Hij wil klanten met het nieuwe merk aanmoedigen om met verschillende items eigenhandig een look samen te stellen, in plaats van hen ineens een hele look te presenteren.

Jacobs gaat ook samenwerken met andere bekende merken en namen om collecties te ontwikkelen. Zo zal hij onder meer in zee gaan met Peanuts, New York Magazine en regenjassemerk Stutterheim. The Marc Jacobs is verkrijgbaar via de officiële site van Marc Jacobs, in de fysieke winkels en geselecteerde warenhuizen.

In 2015 zag Marc Jacobs zich genoodzaakt om zijn label Marc by Marc Jacobs, waarmee hij goedkopere mode aanbood, op te doeken. Het zusterlabel ging op in de overkoepelende luxelijn. Die beslissing maakte naar eigen zeggen deel uit van het plan om het modehuis naar de beurs te brengen.