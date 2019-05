Team Dondervogeltjes 4 doet mee aan kleurrijke rally

Opglabbeek

Opglabbeek - Vrijdag 12 juli staat team 'Dondervogeltjes 4' aan de start van de Budapest Rally met als doel zo veel mogelijk punten te verzamelen om kans te maken op de unieke Trabant.

Dennis, Dominique en Gert-Jan doen voor het eerst - maar niet zonder ambitie - mee aan de Budapest Rally 2019. Een kleurrijke roadtrip met originele vierwielers die in 7 etappes over spectaculaire wegen van 12 verschillende landen cruisen tot in Budapest.

Dit jaar is het thema Back to the Sixties. Gedurende de hele trip vallen er punten te verdienen. Hoe origineler de auto, hoe beter de kledij van het team en hoe beter de challenges worden uitgevoerd, hoe meer punten er te verdienen zijn.

Ook voor de rally begint zijn er punten te sprokkelen:

een auto in de volgende kleuren: knalgeel, knalgroen, knalroze, felblauw, feloranje: + 50 punten

een unieke gemonteerde toeter met een prachtige klank: +20 punten

een auto ingeschreven voor het jaar 2000: +30 punten

Facebook pagina: +20 punten.

Met een knalgele Peugeot 106 uit '98 zijn ze alvast goed op weg.

Jullie kunnen hen steunen en het avontuur volgen door hun facebookpagina te liken.