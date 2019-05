Pixar lost eerste trailer van animatiefilm ‘Onward’ en de verwachtingen zijn nu al hoog

De hoofdrollen worden vertolkt door Tom Holland en Chris Pratt, die hun stem verlenen aan Ian en Barney Lightfoot. In de film gaan de twee elfenbroers op avontuur om, met behulp van de nodige magie, nog een dag te kunnen doorbrengen met hun overleden vader. De grappige trailer lijkt alvast aan te slaan bij de fans, getuige de vele positieve reacties op sociale media.

De regie ligt in handen van Dan Scanlon, die eerder ook al ‘Monsters University’ regisseerde. Vanaf 4 maart 2020 speelt ‘Onward’ in de zalen.

Get your first look at Disney and Pixar's Onward tonight during the NBA Finals. #PixarOnward pic.twitter.com/sMqKTqCQQ4