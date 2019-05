Man kritiek nadat hij van brug in Maas springt in Maastricht

Twee mannen zijn vrijdagochtend vanaf de Wilhelminabrug in Maastricht het water in gesprongen. De politie kon een persoon vrij snel uit het water halen. Naar de ander werd enige tijd gezocht. Hij werd uiteindelijk gered en gereanimeerd.

De twee sprongen rond 7.30 uur in de Maas. Een van de springers werd vrij snel uit het water gehaald, de ander verdween onder water. De hulpdiensten begonnen een zoekactie naar de vermiste. Enige tijd later vonden ze hem. Hij werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De eerste springer is door ambulancepersoneel nagekeken.

Eerder meldde de politie dat de vermiste man overleden zou zijn. Maar dat blijkt onjuist. De politie zette het bericht recht op Twitter.

Rectificatie op vorige tweet: er komt nu informatie binnen dat persoon die te water raakte in #Maastricht nog steeds gereanimeerd wordt. Hij is dus niet overleden, en ligt in het ziekenhuis. Excuses voor deze onjuiste berichtgeving. — Politie Limburg (@PolLimburg) 31 mei 2019

Waarom de twee in de Maas sprongen is nog niet bekend. Volgens De Telegraaf zou het gaan om twee studenten die gedronken hadden. De politie kan dat niet bevestigen.