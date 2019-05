Maurice en Lut fietsen naar Rome

Herk-de-Stad - Lut Vanhees en Maurice Claes vertrokken afgelopen donderdag op Hemelvaart met de fiets naar Rome, een niet alledaagse fietstocht dus. De trip van 2200 km willen ze in 28 fietsdagen afleggen om daarna in Rome nog enkele dagen uit te blazen. Maar ze zijn niet aan hun proefstuk toe. Eerder ondernamen ze al enkele meerdaagse tochten die ze ook tot een goed einde brachten. Ze doen hun verhaal.

“Het was oorspronkelijk een droom om een fietsvakantie te maken zonder vastgelegde planning en een beetje avontuur. Dit was een eerste keer mogelijk op mijn 50ste verjaardag dankzij mijn vrienden. Het werd een 14-daagse trip van 1100 km naar Loubressac samen met Ludo en Annietta langs oude wegen naar Santiago. Vier andere vrienden zorgden voor onze terugreis. En zo kregen we de smaak te pakken want vier jaar later fietsten we samen een viertal weken naar Santiago de Compostella (2300km) met een bepaald doel voor ogen. En nu 5 jaar later willen we Rome bereiken. We gaan nu slechts met onze tweetjes op reis. Het gaat anders zijn, we zullen onze vrienden zeker missen maar ik ben overtuigd dat het ook zo mooi gaat worden maar op een andere manier. Het is deze keer geen pelgrimstocht maar toch met een bepaald doel voor ogen. Hopelijk kunnen we deze keer ook zeggen: we zijn geslaagd. Met net nog geen zestig wil ik met deze reis een hoofdstuk afsluiten”, vertelt Lut.

“Vorig jaar hebben we ons afgevraagd. Wat gaan we doen, gaan we nog een laatste avontuurlijke fietstocht maken en zo ja, wanneer? Na wikken en wegen werd het ja, we doen het nog één keertje: we fietsen naar Rome en nadien verkopen we onze trekkingfietsen. We wisten ook onmiddellijk dat onze vrienden niet meer mee gingen fietsen. Als jonge zestiger vroeg ik me af of ik deze uitdaging nog tot een goed einde kon brengen", voegt Maurice eraan toe.

“Er zijn 2 mogelijk uitgestippelde wegen: de Benjamins route via Frankrijk, Zwitserland of de Hans Reitsma route via Duitsland en Oostenrijk. In eerste instantie wilden we via Zwitserland reizen maar na onze wandelvakantie vorig jaar in Zwitserland opteerden we om via Oostenrijk te reizen. Zwitserland is zeer mooi maar de gemoedelijkheid van Oostenrijk trekt ons aan. We zijn 34 dagen van huis weg, waarvan we 28 à 30 dagen fietsen, afhankelijk van de weersomstandigheden. We hopen enkele dagen aan het Garda meer te vertoeven en enkele dagen in Rome.”

Op 30 mei om 9 uur stonden ze klaar, gepakt en gezakt wat niet evident is. “Onze al verscheidene keren terug uitgepakt en gecontroleerd. Hoe moeilijk is het om je bagage voor 5 weken mee te sleuren op de fiets en alles te beperken tot 2 lange broeken, 2 korte broeken, 2 shorts en 2 kleedjes met enkele truitjes of t-shirts voor warm weer, koeler weer en uiteraard regen. Nog wat ondergoed, zwempak en handdoek, 1 paar sandaaltjes en 1 paar dichte schoenen.

Een andere tas is bepakt met koerstruitjes, koersbroekjes en regenjasjes. Maar vergeet dan ook niet dat we nog 2 toiletzakken meezeulen met toiletgerief, medicatie, ehbo kit, en natuurlijk reparatiemateriaal voor de fiets. Natuurlijk in deze moderne tijd kan het niet zonder het digitale luik o.a. een klein pc'tje, een tablet, e-reader, gps en gsm's met de noodzakelijke kabels. Iedere fiets is bepakt met 23 kg bagage. Zelf vind ik dit ruim veel en telkens wou ik controleren wat kan ik nog thuislaten. Maar ik kon niet kiezen, dus dan maar mee. Ik ga er waarschijnlijk nog spijt van krijgen”, Lacht Lut.

We hebben morgen een mooie uitgeleide. De buren Johny en Gerda, Vital en Gerda gingen de eerste dag meefietsen naar Aken. Een mooie aanzet van hun fietstrip. Ze kregen een applaus van Berkentrappers. Maar vanaf dag twee is het aan hen en dit 28 dagen lang met een kleine pauze aan het Garda meer. Spannend hé. Wie de belevenissen tijdens hun lange fietstocht wil volgen kan dit op http://evennaarrome.blogspot.com.