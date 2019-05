Toronto Raptors starten NBA-finale met zege tegen Golden State Warriors

De Toronto Raptors hebben donderdag de eerste wedstrijd in de finale van de NBA gewonnen. In het eigen Air Canada Centre haalden ze het met 118-109 van tweevoudig titelverdediger Golden State Warriors.

De Kameroener Pascal Siakam was de uitblinker met 32 punten, Kawhi Leonard en Marc Gasol klokten af op respectievelijk 23 en 20 punten in de eerste NBA-finalewedstrijd ooit die niet in de Verenigde Staten werd gespeeld. Zondag werken de Raptors voor eigen publiek het tweede duel af. Wie het eerst vier keer wint in de finale, is de nieuwe NBA-kampioen.

De Raptors staan nog maar voor de eerste keer in de NBA-finale, de Golden State Warriors voor het vijfde jaar op rij. Dat leverde in 2015, 2017 en 2018 de NBA-titel op. Met ook nog titels in 1947, 1956 en 1975 wonnen ze het NBA-kampioenschap in totaal zes keer.