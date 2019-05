Amerikaans koppel is beschuldigingen over dood Ivana Smit beu: “Wij zijn onschuldig”

Peer - Het Amerikaanse koppel dat betrokken zou zijn bij de dood van model Ivana Smit uit Peer gaat juridische stappen nemen. Dat zeggen ze in een exclusief interview met het Algemeen Dagblad.

Alexander en Luna Johnson praten in het aankomende weekendinterview over de dood van Ivana en vertellen voor het eerst wat er daarna gebeurde. Het koppel verblijft vandaag in Miami. Dat heeft een journalist ontdekt. Tijdens het onderzoek naar de dood van Smit was het echtpaar nog van de radar verdwenen. Het 18-jarige model werd in december 2017 naakt terug­gevonden na een val van de twintigste verdieping van het flatgebouw waar de Johnsons woonden. Een ongeluk oordeelden de politie in Kuala Lumpur en een speciale onderzoeksrechter.

De Johnsons zijn blijven volhouden dat ze lagen te slapen en niets hebben gemerkt van Ivana’s val. Volgens de familie van het model hebben de Amerikanen hun dochter echter koelbloedig over de balkonrand gegooid, nadat ze in het appartement vermoedelijk aan een overdosis was overleden.

Lastercampagne

Alex en Luna Johnson gaan nu in de tegenaanval. Ze zijn de beschuldigingen aan hun adres beu. De familie Smit kan een aanklacht wegens smaad en laster tegemoet zien als de familie de Johnsons verantwoordelijk blijft houden voor de dood van Ivana. “De familie Smit heeft met de dood van Ivana een onvoorstelbaar groot verlies geleden. Een procedure tegen hen is het laatste wat wij willen, maar welke keuze hebben we nog dan naar de rechter te stappen als dit zo doorgaat? Ze willen dat heel de wereld ons aanvalt. Wij zijn onschuldig, maar liggen al anderhalf jaar onder vuur door een lastercampagne. Nu is het genoeg”, reageert Alex.

De Johnsons vrezen dat hun 6-jarige dochtertje iets zal overkomen. Kort na Ivana’s dood probeerden mensen haar te ontvoeren, nadat het verhaal naar buiten kwam dat Johnson een multimiljonair was.