Marleen Merckx: “Ik denk vaak: wat zou erger zijn, het einde van mijn relatie of van Thuis?”

Actrice Marleen Merckx (61) is al sinds 1995 te zien in ‘Thuis’. Dat is even lang als ze getrouwd is met haar man. Ze zou het verschrikkelijk vinden mocht de soap stoppen, vertelde ze tijdens ‘Bedgeheimen’ in ‘Gert late night’, in die mate dat ze zich weleens afvraagt of ze het erger zou vinden dat haar relatie eindigt dan wel ‘Thuis’.