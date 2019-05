Trump legt Mexico economische sancties op om illegale migratie te stoppen

Vanaf 10 juni zal in de VS een importheffing van 5 procent ingevoerd worden op alle goederen uit Mexico. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump donderdag aangekondigd. Zo wil hij de illegale migratie vanuit Mexico tegengaan.

In een mededeling hekelt Trump de “passieve medewerking” van Mexico om de illegale migratie naar de VS aan te pakken. Het gaat volgens hem om “een noodgeval en een buitengewone dreiging voor de nationale veiligheid en de economie in de VS”.

De heffing zal ingaan vanaf 10 juni en op 1 juli opgetrokken worden tot 10 procent “als de crisis blijft duren”, aldus de president. Vanaf dan zal het tarief gradueel opgetrokken worden als “Mexico nog steeds geen actie heeft genomen om het aantal illegalen die de grens met de VS oversteken drastisch te verminderen of te elimineren”. Het gaat om 15 procent vanaf 1 augustus, 20 procent vanaf 1 september en 25 procent vanaf 1 oktober.

“Rampzalig”

De Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Jesús Seade noemt de beslissing “rampzalig”. Hij verklaarde dat Mexico “krachtig zal moeten reageren” als de heffingen er echt komen.

Trumps aankondiging komt net op de dag waarop de Amerikaanse regering ook de procedure lanceert waardoor de president een nieuw handelsakkoord tussen de Verenigde Staten, Canada en Mexico bij het Congres kan indienen om het te laten ratificeren.