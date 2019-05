Renée Eykens en Soufiane Bouchikhi komen op Diamond League Stockholm niet in de buurt van WK-limiet

Soufiane Bouchikhi is donderdag bij de Diamond League atletiekmeeting in Stockholm als dertiende gefinisht op de 10.000 meter in 28:20.97. De WK-limiet staat op 27:40.00. Reneé Eykens finishte op de 800 meter als zesde in 2:03.34, nadat ze in eerste instantie was gediskwalificeerd. De WK-limiet bedraagt 2:00.60.

In de aanvangsfase positioneerde Bouchikhi zich als 27e en allerlaatste, maar stelselmatig schoof hij op. Het volstond echter niet voor een toptijd. Een toptijd was er wel voor de Keniaanse winnaar Rhonex Kipruto, die een beste wereldjaarprestatie en meetingrecord van 26:50.16 klokte.

Eykens liep in de eerste ronde attent voorin achter de hazen, maar in de tweede ronde liet ze zich wat naar achteren drukken. In de laatste rechte lijn kon ze haar kenmerkende sterke finish niet bovenhalen, de topvorm is blijkbaar nog niet aanwezig. Haar chrono bedroeg 2:03.34, maar na afloop werd Eykens gediskwalificeerd omdat ze in de eerste ronde haar baan verlaten zou hebben. De diskwalificatie werd uiteindelijk weer ingetrokken. De winst was voor de Amerikaanse Ajee Wilson in 2:00.87.

De temperatuur bedroeg amper twaalf graden in Stockholm donderdag, niet het ideale weertje voor topprestaties. Toch waren er enkele internationale uitschieters. Zo zorgde de Keniaanse Agnes Tirop voor een beste wereldjaarprestatie van 14:50.82 op de 5.000 meter. De Britse Dina Asher-Smith maakte zwaar indruk door op de 200 meter ondanks de koude naar een eveneens beste wereldjaarprestatie van 22.18 te snellen, ruim voor olympisch kampioene Elaine Thompson (22.66) en wereldkampioene Dafne Schippers (22.78).