Hubo Limburg United heeft geen derde opeenvolgende keer kunnen stunten in de play-offs. Halfweg leek alles nog mogelijk, maar in de eerste minuten na de rust duwde Oostende op het gaspedaal. Tegen een sterke defense kwamen de Limburgers amper nog tot scoren en halfweg derde quarter was de kloof gemaakt. Zaterdag moet United winnen in de Alverberg om een derde en beslissende wedstrijd op maandag af te dwingen.