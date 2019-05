VOERENZaterdag is het precies één jaar geleden dat de Voerense deelgemeente Moelingen getroffen werd door de zwaarste overstroming uit haar geschiedenis. Een vijftigtal huizen liep helemaal onder water. Een jaar later heerst er bij heel wat inwoners frustratie. “Ondanks dat ik goed verzekerd was, heeft dat hele gedoe mij 30.000 euro gekost”, zucht Johan Walpot.