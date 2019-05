De strijd om de Belgische titel in het mannenhandbal is nog niet beslecht. Titelverdediger Achilles Bocholt boekte donderdag in de terugwedstrijd van de finale een nipte 29-28 zege tegen Wezet (rust 15-13) en dwong zo een beslissende derde wedstrijd af. De heenwedstrijd had Bocholt zaterdag met 29-26 verloren. De belle wordt volgende zaterdag ook in Bocholt gespeeld.