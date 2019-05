Eén werkdag op twee is er een dodelijk arbeidsongeval in België

Recente cijfers lijken de familie Ottenbourgs gelijk te geven. De christelijke vakbond ACV publiceerde op 28 april - een dag na het overlijden van Emile - een dossier over arbeidsongevallen. De cijfers zijn hard. Iedere twee werkdagen valt er een dodelijke arbeidsongeval in ons land, de helft daarvan op de arbeidsplaats zelf. En elke werkdag lopen 85 werknemers blijvende arbeidsongeschiktheid op. Deze cijfers verwonderen niet want bij de helft van de ruim 56.000 controles werden overtredingen vastgesteld. Anderzijds werd het aantal arbeidsinspecteurs de afgelopen jaren flink teruggeschroefd.