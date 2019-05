Minstens drie doden bij ongeval met rubberboot op de Rijn

Bij een ongeval met een rubberboot zijn donderdag op de Rijn, op de grens tussen Duitsland en Frankrijk, zeker drie mensen om het leven gekomen. Bij de slachtoffers bevindt zich ook een zesjarig meisje, zo heeft de prefectuur van de regio Elzas meegedeeld. Een ander meisje wordt nog vermist. De Franse en Duitse reddingsdiensten hebben een zoekactie naar het kind opgestart.

De rubberboot was gekapseisd ter hoogte van de Franse gemeente Gerstheim, ten zuiden van Straatsburg. Er bevonden zich vier mensen in het vaartuig, zo meldt de prefectuur. Zij maakten deel uit van een groep van zeven toeristen uit Roemenië en Duitsland.

Volgens de zender France 3 werd het zesjarige meisje nog met een helikopter naar het ziekenhuis van Freiburg gebracht, maar is ze daar overleden. Ook een van de andere opvarenden is om het leven gekomen. Het derde dodelijke slachtoffer was een getuige, die nog geprobeerd had om de opvarenden te redden.

Foto: AP

Een andere gewonde wordt nog verzorgd in het ziekenhuis.

(belga)