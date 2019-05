Lotto Soudal valt aan, maar Boasson Hagen wint derde rit in Ronde van Noorwegen

Edvald Boasson Hagen (Team Dimension Data) heeft donderdag in eigen land de derde rit in de negende Ronde van Noorwegen (cat. 2.BC) gewonnen. Hij verschalkte met een late aanval het peloton, waarin ook Lotto Soudal enkele uitvalspogingen deed, en werd zo de nieuwe leider.

De derde etappe van 179 kilometer tussen Lyngdal en Kristiansand bevatte onderweg al iets pittigere klimmetjes dan de voorbije twee dagen. Op natte wegen ontstond een kopgroep met Nikita Stalnov, Andreas Vangstad en Andre Sotberg, maar die werd al snel gegrepen door eerst een counterende Preben Van Hecke en nadien het peloton, dat gegroepeerd naar de lokale ronden in Kristiansand reed. Onderweg was Lars Boom al uit de koers verdwenen door rugproblemen.

In de lokale lussen wachtte een heuvel, die eerst Carl Frederik Hagen en een ronde later zijn ploegmaat Tim Wellens inspireerde om een poging te ondernemen, maar het Team Dimension Data bracht alles weer samen voor zijn kopman Boasson Hagen. Die wachtte de sprint niet af en ging in de slotkilometers zelf zijn kans, samen met Ben Swift. Enkel de 32-jarige Noor bleef uit de greep van het peloton, en won voor de Nederlandse veldrijder Joris Nieuwenhuis en zijn landgenoot Alexander Kristoff. Tom Van Asbroeck was achtste.

Boasson Hagen heeft nu al acht ritoverwinningen in zijn eigen nationale rittenkoers op zijn palmares staan. Hij verlost zijn team van een droogte van meer dan anderhalve maand zonder zege. In de stand heeft de Noor nu zeven seconden voorsprong op de vorige leider Cees Bol, die door een vierde plaats in de daguitslag net naast de bonificaties pakte en zo naar plaats twee zakte.