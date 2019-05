Duizenden vrouwen schrikken als ze zien dat ze op dezelfde plaats een sproetje hebben

Heb jij een sproetje in het midden van je pols? Dan ben je lang niet de enige. Op sociaalnetwerksite Twitter deelden duizenden vrouwen foto’s van dat ene onopvallende sproetje op hun pols.

Het begon allemaal toen ene Aaryn Whitley op sociale media foto’s deelde van haar vriendinnen die allemaal zo’n sproetje hadden. “Dames, hebben jullie een sproet op de pols of is dit maar een mythe dat we er allemaal eentje hebben?” Al snel ging de tweet viraal en deelden meer dan 20.000 mensen de post. Het leverde Whitley ook meer dan 53.000 likes op en maar liefst 9.000 mensen reageerden erop, allemaal met dezelfde verbazing.

ladies..... u got a freckle on the middle of ur wrist or is this a myth lmao pic.twitter.com/VpwkkeWKTj — aaryn ? (@aarynwhitley) 22 mei 2019

“Ik dacht dat het een grap was maar het is echt zo: ik heb daar ook een sproet”, is slechts een van de reacties die tientallen keren opdook. “Toen ik deze post zag, dacht ik eerst dat ik er niet bijhoorde maar toen ik beter keek, zag ik ook een sproet”, is dan weer een andere reactie.