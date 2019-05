Liet Pommeline tattoo Fabrizio weglaseren?

Beringen -

Zit er tussen Pommeline en Fabrizio van ‘Temptation Island’ een haar in de boter? Het is al maanden akelig stil rond het stel. En nu heeft Pommeline op Instagram ook nog een foto geplaatst van haar rechter bovenbeen. De afbeelding die Fabrizio bij haar enige tijd geleden tatoeëerde, blijkt verdwenen. Ook toen Pommeline recent jarig was, kreeg ze geen felicitaties via de sociale media. Naar verluidt doen beiden mee aan ‘Temptation Island VIPS’, een spinoff van het realityprogramma die enkel in Nederland te zien is, en mogen ze daarom niks prijsgeven over hun relatie. Het programma is deze zomer op het scherm te zien.