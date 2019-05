Porsche stapte bijna in de Formule 1

Porsche en een eventuele deelname aan de Formule 1, 'geruchten' die geregeld opduiken. In de periode 2017-2018 was Porsche echter zeer dicht bij een instap in de Formule 1 aanbeland.

Het iconische Porsche maakt deel uit van de Volkswagen Groep en het is uiteindelijk de Volkswagen Groep die haar akkoord moet geven over een eventuele deelname aan de Formule 1. Lange tijd werd die boot afgehouden maar in 2017 raakte het management alsnog enthousiast over een eventuele deelname aan de Formule 1.

In een interview met 'Motorsport.com' laat Fritz Enzinger, Head of Group Motorsport bij Volkswagen en Head of Motorsport bij Porsche, verstaan dat er binnen Porsche een team werd opgezet dat een krachtbron moest ontwikkelen die geschikt zou zijn voor de Formule 1. Dat team kwam er nadat besloten werd om te stoppen met het LMP1-project.

"Eind 2017 ontvingen we een concrete opdracht van ons moederbedrijf om ondanks de terugtrekking uit de LMP1 een zeer efficiënte zescilinder motor verder te ontwikkelen," aldus Fritz Enzinger tegenover 'Motorsport'.

"Niet alleen op papier maar ook als hardware, met het idee dat deze motor in 2019 getest zou worden. Dat was de opdracht vanuit het management.”

Volkswagen en Porsche waren geïnteresseerd omdat er in de periode 2017-2018 stemmen opgingen om de reglementering rond F1-motoren eventueel te veranderen. Een F1-motor zonder terugwinning via de uitlaatgassen stond eventueel op de planning. Porsche maakte deel uit van de overleggen tussen de F1, de FIA en de huidige fabrikanten en was dus concreet geïnteresseerd.

Uiteindelijk waren de huidige fabrikanten niet bereid om het concept van de F1-motoren te veranderen, waardoor Porsche haar plannen om eventueel in 2021 in de Formule 1 te stappen schrapte. Dat die plannen zeer concreet waren blijkt uit het feit dat het concept van de motor al op de testbank draaide.

"De krachtbron was compleet en heeft op de testbank gedraaid," bevestigde Enzinger.

Op korte termijn plant Porsche door het afspringen van de reglementswijzigingen wat de motor betreft geen deelname aan de Formule 1. De opgedane ervaring met de ontwikkeling van de motor wil Porsche volgens Enzinger nu gaan toepassen op de massaproductie.

Daarnaast zal Porsche ook deelnemen aan de Formule E, de elektrische tegenhanger van de Formule 1.

